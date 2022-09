Andrés Guardado es uno de los jugadores con más experiencia en la Selección Mexicana y cuando tan solo faltan unos meses para el inicio del Mundial Qatar 2022, solamente piensa en continuar trabajando con el Betis para llegar en las mejores condiciones al certamen.

Sin embargo, el mediocampista no tuvo un mercado de pases tranquilo y su permanencia en el Betis estuvo en duda durante varias semanas. El Principito fue inscrito ante La Liga en la última semana y reconoce que esto le generó una enorme preocupación ante del Mundial.

"El año del Mundial era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido el Mundial creo que lo mejor lo hubiera llevado de otra manera, pero teniendo el Mundial ahí estaba realmente preocupado", reconoció el volante de la Selección Mexicana en diálogo con TUDN.

Es por eso que Guardado sostiene que existía el riesgo de quedarse sin equipo, algo que sin duda habría sido un duro golpe a tan solo unos meses de la Copa del Mundo. La regularidad es un aspecto clave para mantener el ritmo de juego y ser considerado por el Tata Martino.

"En el peor de los casos era quedarme sin inscribirme y no tener equipo, a lo mejor económicamente no me repercutía mucho (...) Era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que me más preocupado me tenía", expresó el Principito.