¡Lo ataca! Leyenda de la Selección mexicana afirma que no se necesita a Chicharito Hernández

Aunque aún no se conoce de forma oficial la prelista de la Selección mexicana para Qatar 2022, todo parece indicar que Chicharito Hernández no será contemplado por el Tata Martino, perdiéndose así su cuarto Mundial.

Las diferencias entre el timonel argentino y el delantero mexicano nunca pudieron ser solucionadas, lo cual lo separa de la convocatoria y hace que se dividan opiniones sobre si debía asistir o no al prestigioso torneo.

Desde hace muchos meses ha sido un tema que ha involucrado a fanáticos y exfutbolistas. El que esta vez dio su opinión fue Luis Hernández, que charló con Bolavip y otros medios en un evento de una marca patrocinadora.

"Eso no te da un lugar. Que haga unas cosas en el Galaxy, pero si no convence al técnico no pasa nada", fueron las palabras del Matador al ser cuestionado sobre si deberían convocar a Hernández por su buen presente.

¿Tienen rivalidad?

Será o no concidencia, pero resulta llamativo que Javier Hernández y Luis Hernández son los máximos goleadores de la Selección mexicana en Mundiales, anotando cada uno cuatro tantos. ¿A quién se recuerda con mayor cariño?