Desde Qatar, país al que asistió como invitado de honor para presenciar la Copa Árabe de la FIFA 2021, que fue conquistada por Argelia, el histórico delantero Luis el Matador Hernández habló de la selección mexicana y enfocó sus comentarios al funcionamiento como equipo.

Luis Hernández estuvo en el país que será sede de la Copa del Mundo en 2022 junto con otras estrellas históricas del balompié internacional como el italiano Andrea Pirlo, el argentino Javier Mascherano, el marfileño Yaya Touré y el brasileño Cafú. "Reprsentando a México entre puro chingón", posteó el Matador en sus redes sociales.

En conversación con medios de comunicación, Luis el Matador Hernández apuntó que "queremos que a nuestra selección le vaya bien y nosotros debemos tener lo colectivo para México, y eso colectivo lo tenemos que hacer en partidos de preparación". Además subrayó que jugadores clave como Hirving el Chucky Lozano y Raúl Jiménez deben estar en buen ritmo para beneficiar al Tri.

Aprovechar al Chicharito Hernández

Luis el Matador Hernández puso de ejemplo a los futbolistas argentinos y brasileños "porque juegan en todos lados y es lo que debemos de hacer; si no llega a esa instancia de jugar, entonces que tengan el tiempo suficiente para tener conjunción" y subrayó que "un equipo no es una persona, aunque sea Messi".

El histórico delantero y actual comentador de televisión apuntó que la selección mexicana debe tratar de recuperar al Chicharito Hernández a quien también llamó a integrarse si se da la oportunidad. “Hay que aprovechar el momento futbolístico de un jugador y más de Javier, quien es y se ha demostrado que es un referente histórico de nuestra selección; pero si no está metido y comprometido, y no digo que no lo esté porque no sé qué hay ahí adentro, si no se hace equipo, si no hace grupo o comulga con las mismas personas y el propio entrenador, no va a funcionar".