La Selección Mexicana de Futbol se prepara para afrontar una crucial triple fecha FIFA correspondiente al Octagonal Final de Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Esta travesía iniciará visitando a Jamaica el próximo jueves, y luego recibirá en el Estadio Azteca a Costa Rica y Panamá de manera consecutiva.

A pesar de que el Coloso de Santa Úrsula no podrá contará con presencia de público masivo en el marco de la lucha por el grito homofóbico, Héctor Herrera se expresó públicamente con un recado hacia los aficionados del Tri, al remarcar que "no aprietan" a sus rivales como cuando México visita otras plazas.

“Siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y que juega contra México. Siento que dicen que el Azteca es grande e impone, sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga ‘estoy cag...’, por así decirlo. En ese aspecto podríamos ser más fuertes, es algo que yo veo o me gustaría ver en mi país, en mi estadio, sentir que la gente verdaderamente está metida. Si el resultado es otro, nos tocará dar la cara. En el partido hay que meter juntos, en el futbol es importante lo del jugador número 12”, declaró HH para W Radio.

Para pedir por mayor fervor a sus compatriotas, el mediocampista del Atlético de Madrid utilizó como ejemplo a El Salvador, quien ofreció un ambiente totalmente hostil cuando el combinado nacional que conduce Gerardo Martino visitó el Estadio Cuscatlán, donde finalmente resultó victorioso.

“Lo decía un poco, porque cuando vas a jugar a Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, siempre sientes desde la llegada. Por ejemplo, en El Salvador la gente siempre está metida, con el equipo y ponen música, juegos y todo, para que no descansemos bien. Lo sientes cuando llegas al estadio, cómo la gente te aprieta, desde el inicio, no sólo cuando entras a la cancha. En la cancha te hacen sentir lo que estás jugando y que no eres bienvenido”, remarcó.