Javier Aguirre y su cuerpo técnico han abierto la puerta al regreso de jugadores de experiencia a la Selección Mexicana, para que acompañen el proceso de adaptación de los nuevos talentos al combinado mayor, siempre con el objetivo primordial en la mira como lo es el Mundial 2026.

En este contexto, y a la espera de la presentación del flamante entrenador, un ex referente del ‘Tri’ ha hecho caso a esta voluntad del director técnico de sumar liderazgo y trayectoria, y se ha ofrecido públicamente a volver a vestir la playera del seleccionado nacional en futuras convocatorias.

Se trata de Héctor Herrera, emblemático mediocampista de pasado en la escuadra tricolor, y que hoy se desempeña en el Houston Dynamo de la Major League Soccer de los Estados Unidos, tras haber dejado el futbol europeo hace ya algún tiempo atrás.

“Nunca voy a cerrar mi etapa en la Selección, es difícil decir ‘cierro esta puerta y no puedo abrirla nunca más’, prefiero dejarla abierta por si piensan que puedo ayudarles o colaborar o apoyar de alguna manera; y yo encantado de poder estar ahí“, señaló en una entrevista con la señal televisiva de TV Azteca, mientras disputa con su equipo la Leagues Cup.

Héctor Herrera, hoy en Houston, y sus ganas de volver a jugar para la Selección [Foto: Getty]

Herrera se justificó respecto a quienes aducen de que ‘ya está grande’ para la Selección Mexicana y se comparó con otros futbolistas de su edad. “A lo mejor en el futbol la gente piensa que a partir de tantos años ya no es lo mismo, pero yo no me siento viejo, lo vemos con Luka Modric que con 38 años sigue jugando en la Selección y siendo capitán; con Pepecon 41 años en la Euro y fue de los mejores…”, ejemplificó el ‘Zorro’ en conversación con la popular cadena mexicana.

Siguiendo esta línea, Héctor explicó el motivo por el cual cree que él mismo podría ser elegible para una próxima gira del seleccionado mayor. “El futbol no es de edad sino de momentos; si pasas por un buen momento puedes estar y si no, pues no”, aseguró con convicción el volante de 34 años y de pasado en Pachuca, Porto y Atlético de Madrid.

Dentro de esta plática en torno al ‘Tri’, Héctor Herrera llenó de flores a Javier Aguirre y respaldó la decisión de la FMF de darle las riendas nuevamente. “Considero que es el mejor entrenador mexicano que tenemos, por lo que ha hecho, por donde ha dirigido y por tantos años, y Rafa Márquez es uno de los mejores jugadores mexicanos que ha dado el país y toda esa experiencia que tiene y estaba generando en la etapa de entrenador… van a ayudar al futbol mexicano y a la Selección Mexicana“, concluyó el mediocentro del Houston Dynamo, club con el que ya fue campeón.

Héctor Herrera fue parte de la Selección Absoluta entre 2012 y 2018, período en el que disputó un total de 70 partidos, donde aportó 5 goles y 10 asistencias, además de un gran legado que trasciende la estadística. Hoy, tiene sed de revancha y quiere acompañar desde un lugar más de liderazgo que de jugador el nuevo proceso mundialista de México.

