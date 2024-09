Tigres UANL ha tenido cambios en su plantilla durante el reciente mercado de fichajes, y hubo varias novelas que captaron toda la atención. Una de ellas fue la de Samir Caetano, sobre quien hubo muchos idas y venidas durante las semanas recientes. Sin embargo, el futuro del defensa parece estar confirmado.

Para poder liberar cupo y poder inscribir a Joaquim, la directiva felina estuvo recientemente buscando una salida para Caetano. A pesar de que hubo intereses, hasta el momento no se ha concretado una salida para el defensa, lo cual hace que su futuro esté, de no mediar nada extraño, en Nuevo León.

El futuro de Samir Caetano en Tigres UANL

En rueda de prensa, Veljko Paunovic se expresó acerca de la situación del defensa brasileño, y fue contundente: “En cuanto a Samir, el sigue con nosotros, tiene contrato y está con el grupo trabajando. Me consta que hay posibilidades en los mercados abiertos para que se marchara, vamos a seguir exigiendo, ha sido profesional y hemos aclarado situaciones”.

Samir Caetano continúa entrenando con Tigres UANL (Imago7)

“Se portó bien, no hay nada más. Veremos qué pasa la próxima semana”, añadió. De esta forma, a pesar de que no confirmó su permanencia ni su salida, el DT señaló que Samir tiene las puertas abiertas para quedarse en Tigres en caso de que no aparezca una opción para que salga.

En ese sentido, Mauricio Culebro también expresó lo mismo: “La ventana cierra ya el sábado y Samir es jugador de Tigres. Es profesional y siempre está para sumar a la institución, y cualquier jugador que esté para sumar será bienvenido. Como lo dijo Pauno, la idea es que Samir se incorpore al primer equipo y que siga sumando y que nosotros lo apoyemos”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Samir Caetano en Tigres?

El contrato de Caetano con Tigres UANL se extiende hasta junio de 2026. Es decir, le quedan poco menos de dos años de vínculo con el conjunto felino. Por ende, las partes están buscando concretar una venta para que el defensa pueda salir del club, y que el propio club tenga un beneficio a cambio.