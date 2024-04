Qué canal transmite EN VIVO en México el Manchester City vs. Real Madrid: alineaciones, pronóstico y últimas noticias

El camino a Wembley está cada vez más cerca. El Manchester City quiere repetir lo conseguido en la temporada anterior, pero enfrente tiene al rey de la Champions League, el Real Madrid. El último campeón de la competencia se mide ante el máximo ganador del torneo de clubes más importante del mundo.

Luego de un atrapante encuentro en la ida, donde igualaron 3-3 en el Santiago Bernabéu, el Manchester City quiere sellar la clasificación en su casa, reducto en donde no cae desde 2018. En aquella oportunidad, el Olympique Lyon los derrotó por 2-1, en la fase de grupos de la temporada 18/19. El equipo ciudadano suma 30 partidos sin caer en el Etihad Stadium por Champions League.

Manchester City y Real Madrid se han enfrentado por Liga de Campeones, en las últimas tres ediciones. En la temporada 21/22, el Merengue se quedó con la llave por un global de 6-5. En la 22/23, los Citizens, eliminaron a la Casablanca por un contundente 5-1. El vencedor de este cruce, parte como máximo candidato a llegar a la final de Wembley.

Se viene el encuentro por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Manchester City vs. Real Madrid. Este encuentro no será transmitido de TV abierta y solo se podrá ver en territorio mexicano a través de la señal streaming de MAX (ex HBO Max), con suscripción previa.

Alineaciones de Manchester City vs. Real Madrid

Pep Guardiola recibió una grata noticia por parte del departamento médico del Manchester City. Kylie Walker y Nathan Aké, están recuperados de sus fatigas musculares y se perfilan para ser titulares en el duelo de vuelta contra el Real Madrid. Walker es uno de los pilares en la defensa del equipo ciudadano.

Manchester City

Ederson Moraes

Kylie Walker

John Stones

Ruben Días

Josko Gvardiol

Rodri

Kevin de Bruyne

Bernardo Silva

Phil Foden

Eling Haaland

Jack Grealish

DT: Josep Guardiola

Por parte, Carlo Ancelotti, ya cuenta con el regreso de Eder Militao, quien se perdió gran parte de la temporada por una rotura de ligamento cruzado. El entrenador italiano, no hará modificaciones en el once inicial, con relación al equipo que paró en cancha en la ida. El Real Madrid, sacará a relucir su poderío ofensivo para meterse en las semifinales de la Champions League.

Real Madrid

Andriy Lunin

Dani Carvajal

Antonio Rüdiger

Nacho

Ferland Mendy

Eduardo Camavinga

Toni Kroos

Federico Valverde

Jude Bellingham

Rodrygo Goes

Vinicius Junior

DT: Carlo Ancelotti

Pronóstico del duelo entre Manchester City vs. Real Madrid

En duelo entre Manchester City y Real Madrid se ha convertido, en el último tiempo, en el nuevo clásico europeo. El poderío, tanto económico como futbolístico de ambos equipos, los pone como las dos referencias en el Viejo Continente.

La supremacía de los Merengues en este certamen, lo sitúan como favorito natural a la llave. Pero, el gran nivel futbolístico del Manchester City y el largo invicto de local, equiparan una llave, que en la previa está muy igualada. El vencedor es el gran candidato a levantar el trofeo el 1 de junio en Wembley.