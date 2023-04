Hace unas semanas, Anuel AA, uno de los artistas urbanos más famosos del mundo, había sorprendido a todos por la noticia del fin de su relación con Yailin La Más Viral. De esta manera, a continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre la actualidad de ambos.

¿Por qué se separaron Anuel AA y Yailin La Más Viral?

Pese a que no existe una información oficial ni mucho menos, algunos medios internacional aseguraron que el motivo de esta podría haber sido por llegar a agresiones físicas.

¿Cómo habrían empezado estas? Siguendo el hilo informativo, Yailin habría descubierto infidelidades por parte del músico.

¿Qué dijo Anuel sobre la relación?

"Yo soy un hombre, cuando yo me enamoro yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de ella desde el primer momento que pasó", declaró el artista en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.