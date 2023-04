Se estrenó "Air: la hisotira detrás del logo" en los cines de todo el mundo y los espectadores les llamó la atención que no aparezca Michael Jordan. Aquí te contamos los motivos de esta decisión.

¿Por qué Michael Jordan no aparece en Air?

Se estrenó en los cines de todo el mundo "Air: la historia detrás del logo", una de las películas más esperadas de este 2023. La misma cuenta todos los detalles del acuerdo comercial entre Nike y Michael Jordan, lo que dio origen al famoso calzado "Air Jordan".

A muchos espectadores les llamó la atención que no apareciera Michael Jordan en la película. Es por ese motivo que Ben Affleck, en una entrevista con "El cine en la SER", explicó los motivos: "La cosa importante de entender es que esta no es la historia de Michael Jordan. No hay un actor en el mundo que la audiencia pueda creer 'Mira, es Michael Jordan', inmediatamente van a pensar 'todo esto es mierd*, es una película de mierd*".

Ben Affleck, quien además de ser el actor principal es el director de esta cinta, reveló en la misma entrevista que habló con Michael Jordan antes de empezar a grabar esta película. El talentoso basquetbolista sólo le pidió que la actriz Viola Davis sea quien interprete a su madre en la ficción.

+¿Cómo está compuesto "Air: la historia detrás del logo"?

El elenco de "Air: la historia detrás del logo" está conformado por el siguiente elenco: Matt Dammon, Benn Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Gustaf Skarsgård y Viola Davis.

+AIR - Trailer Oficial Subtitulado

+Dónde ver "Air", la película sobre las Air Jordan

La película aún no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming. Sólo se puede ver en los cines.