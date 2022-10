En los últimos días, Margot Robbie encabezó los portales de noticias por un hecho en el que se vio involucrada. De esta manera, a continuación, te contamos qué fue lo que sucedió y todos los detalles.

Robbie es una actriz y productora de cine australiano de 32 años. Junto a ella, en el escándalo, estuvo Cara Delevingne, de 30 años, quien es una modelo y también actriz pero británica.

+¿Qué pasó con Margot Robbie?

La nacida en Australia fue sorprendida junto a Delevingne en un restaurante de Buenos Aires por un fotógrafo, quien, luego de haberlas fotografiado, sufrió una violenta golpiza por parte de amigos de las figuras públicas.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", declaró Pedro Alberto Orquera, víctima del hecho y quien tuvo que terminar hospitalizado.

Tras esto, Orquera denunció el hecho e identidicaron a los agresores: Jac Rhys Hopkins y Josey MacNamara Callum, quienes terminaron arrestados por “lesiones graves”. El primero de ellos es productor de cine y amigo de Robbie. Mientras que Callum es un ayudante de cámara, también conocido de la intérprete.