Shakira y Gerard Piqué están en boca de todos los medios luego de que la periodista Laura Fa confirmó en su podcast Mamarazzis', en El Periódico que el futbolista engañó a Shakira.

En ese sentido, la periodista indicó: “Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

Todo indica que el jugador reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona en la que lleva habitando en la última semana. Según el medio español Marca, la artista se habría ido de vacaciones con sus hijos y sin Piqué. Incluso, la colombiana atraviesa días complicados tras la decisión de la Fiscalía de investigar su supuesto fraude de 14,5 millones de euros.

¿Quién es la tercera en discordia entre Shakira y Piqué?

Según el medio español Cuore, se trata de "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos". La realidad de todas es que Shakira y el jugador del Barcelona llevan 12 años de noviazgo y tuvieron dos hijos: Milán y Sasha.

¿Cómo empezó la relación entre Shakira y Piqué?

La pareja se vio por primera vez en el Mundial de Sudáfrica del 2010 y confirmó su relación un año después. Al principio no aseguraban el romance y ambos estaban con diferentes personas.

Shakira se encontraba en una larga relación con el hijo de expresidente argentino, Antonio de la Rúa. En cambio, Gerard Piqué tenía también un noviazgo con Nuria Tomás, con quien estaba a punto de dar el ‘Si’ en el altar.

'Te felicito': la canción que advierte crisis entre Shakira y Piqué

Tras los rumores de ruptura, el último tema de Shakira dejaría ver un claro mensaje a su pareja. En lo que va del 2022, la colombiana realizó una nueva canción junto al puertorriqueño Rauw Alejandro. Algunas líneas de la melodía dice así:

"Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas".