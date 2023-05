En esta ocasión les traemos un nuevo reto para los fanáticos del fútbol. En el menor tiempo posible, deberán adivinar cuál es el jugador en cuestión de acuerdo a los clubes en los que ha transitado su carrera futbolística.

Si lo logras adivinar en menos de 10 segundos, eres todo un experto. Si no lo consigues, no te preocupes, puedes pensar y tomarte tu propio tiempo. ¿Te animas a participar?

ADIVINA EL JUGADOR

Aclaración: Luego de Milan, tuvo un paso por Botafogo de Brasil.

Respuesta: ¿Quién era el jugador?

Si lo has logrado, ¡felicitaciones!, tienes un gran conocimiento sobre fútbol. De todas formas, aún tendrán muchos más desafíos difíciles para resolver. En caso de que no hayan adivinado, no se preocupen, en Bolavip tendrán revancha pronto.

El jugador a adivinar era CLARENCE SEEDORF.