Alianza Lima tomó esta decisión radical con Renzo Garcés después de que se le fracturara la nariz

Alianza Lima hace esto con su capitán: Renzo Garcés. Después de que se confirmara, su fractura de nariz. Y saberse el tiempo de recuperación.

El pasado 3 de noviembre, durante la victoria por 1-0 frente a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura, Alianza Lima encendió las alarmas tras un fuerte choque entre Renzo Garcés y el atacante Neri Bandiera. Aquel impacto le provocó al zaguero una fractura en los huesos propios de la nariz, obligando al comando técnico a sustituirlo de inmediato por advertencia médica para evitar que un segundo golpe lo llevara al quirófano.

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A raíz de este diagnóstico, el defensor central permaneció alejado de las canchas durante casi dos semanas para cumplir con el reposo inicial de la zona afectada. En ese lapso, quedó desafectado del viaje a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas por la jornada 16 y también fue desconvocado de la Selección Peruana para el amistoso internacional ante Bolivia disputado el 13 de noviembre.

Renzo Garcés se marchó lesionado en el partido contra Cienciano. (Foto: X).

La medida que tomó Alianza Lima con Renzo Garcés

Con la necesidad de recuperar a sus principales referentes defensivos para el cierre del campeonato, el club blanquiazul sorprendió a sus hinchas anunciando en redes sociales el retorno del futbolista bajo la frase “Está de vuelta”. Para darle luz verde sin poner en riesgo su integridad física, el departamento médico y el cuerpo técnico determinaron que Renzo Garcés entrene utilizando una máscara protectora especial.

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Este implemento ortopédico le permite amortiguar cualquier roce o disputa aérea durante las prácticas de fútbol en Matute, resguardando directamente el tabique nasal aún sensible. Gracias a esta protección, el zaguero ya realiza trabajos exigentes a la par de sus compañeros y acelera su puesta a punto futbolística tras su inactividad.

¿Cómo, cuándo, a qué hora y dónde será el regreso de Renzo Garcés?

Tras recibir el alta médica para hacer labores de campo con el protector facial, el retorno oficial de Renzo Garcés se dará en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1, utilizando la misma máscara protectora durante el encuentro. El escenario será el estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca en condición de local ante su hinchada.

El compromiso está programado oficialmente para disputarse el sábado 21 de noviembre desde las 3:30 p. m. (hora peruana). La transmisión en vivo del encuentro estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX y sus plataformas digitales.

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Está de vuelta 🔥💪🏾 pic.twitter.com/HSOJkamPMJ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 14, 2026

La última palabra recae en Pablo Guede

A pesar de que el futbolista ya entrena en plenitud de condiciones y cuenta con el aval médico para disputar este encuentro, su presencia en el once titular aún no está confirmada al cien por ciento. La determinación final sobre cómo y en qué momento saltará al campo dependerá exclusivamente de la evaluación de Pablo Guede.

El entrenador argentino definirá en las últimas sesiones previas al duelo contra FC Cajamarca si alinea a Renzo Garcés desde el pitazo inicial en todas sus facultades o si prefiere cuidarlo en el banco de suplentes unos días más, priorizando tenerlo intacto para los playoffs por el título nacional.

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