Ex Universitario y titular de la Selección Peruana confesó su devoción por Alianza Lima: “Soy aliancista”

En una charla con Christian Ramos en Bicolor+, sorprendió con su gusto por el Estadio Alejandro Villanueva. Cabe recordar que jugó en Universitario en 2022.

La Selección Peruana ganó 2-0 ante Bolivia en el único amistoso en Matute de la fecha FIFA de noviembre. En la previa a este partido, sorprendieron unas declaraciones de uno de los futbolistas que fue titular. Rodrigo Vilca confesó su fanatismo por Alianza Lima, pese a ser actual jugador de Comerciantes Unidos y ex Universitario de Deportes.

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Rodrigo Vilca ha sido uno de los jugadores más regulares de la Liga 1 en esta temporada 2026. Esto le permitió ser convocado por Mano Menezes y, ante Bolivia, estuvo desde el arranque. Tuvo buenas y malas en el partido hasta que fue reemplazado por Jesús Pretell.

En la previa a este partido, se hicieron virales unas declaraciones de Vilca en una charla con el exjugador Christian Ramos. En su cruce, le reveló su gusto por el Estadio Alejandro Villanueva y también por el conjunto blanquiazul.

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“Me gusta este estadio“, le dijo el volante a ‘Sombra’ Ramos. Este le repreguntó: “¿Te gusta mucho este estadio?” La respuesta de Vilca fue contundente: “Soy aliancista“. De esta manera, dejó en claro su devoción por el conjunto de La Victoria.

Lo siguiente fue una consulta del propio Ramos sobre si le tocaba jugar el amistoso ante Bolivia sería algo especial. “¿O sea que mañana, si te toca… chocolate?”, le consultó. “Así va a ser”, le aseguró el volante. Y lo fue, ya que estuvo como titular.

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Rodrigo Vilca, con pasado en Universitario

Las declaraciones de Vilca sorprenden, ya que pertenece a Comerciantes Unidos y tiene contrato por una temporada más, es decir hasta diciembre de 2027. Pero, lo más llamativo es que ha jugado en Universitario de Deportes.

En la temporada 2022, supo jugar en el cuadro ‘crema’ donde estuvo en 22 partidos (un gol y dos asistencias). En Comerciantes Unidos, ya lleva 33 encuentros con siete anotaciones y ocho pases-gol.

DATOS CLAVE

Perú ganó 2-0 ante Bolivia en el Estadio de Matute durante la fecha FIFA.

ante Bolivia en el durante la fecha FIFA. Rodrigo Vilca , titular ante Bolivia, declaró ser hincha de Alianza Lima .

, titular ante Bolivia, declaró ser hincha de . Vilca, de Comerciantes Unidos, jugó antes en Universitario de Deportes en 2022.