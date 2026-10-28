Leyenda de Alianza Lima lanza poderosa advertencia: “Universitario faltando poco va a ser campeón”

Alianza Lima está peleando hasta el final el Torneo Clausura 2026. Pero una leyenda victoriana piensa que Universitario conseguirá el título.

El Torneo Clausura 2026 ha entrado en su fase más crítica y la tensión en la recta final del campeonato peruano se siente en cada rincón. A pesar de que Alianza Lima se mantiene en la pelea punto a punto, una voz autorizada del entorno blanquiazul ha sorprendido a todos con un contundente pronóstico sobre la definición del título.

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Henry “El Pato” Quinteros, referente e histórico ex volante de la institución victoriana, rompió el silencio para analizar el tramo decisivo de la Liga 1. Lejos de la parcialidad, el exfutbolista soltó una contundente advertencia que retumbó en La Victoria al señalar a Universitario de Deportes como el candidato con mayor viabilidad para coronarse campeón.

Henry Quinteros es emblema de Alianza Lima. (Foto: X).

El envión de Universitario que preocupa en Alianza Lima

En sus declaraciones para el programa PBO Campeonísimo, el ‘Pato’ Quinteros no dudó en reconocer el rendimiento que ha mostrado el compadre en la recta final del certamen. Para el ex mediocampista, la efectividad y la racha reciente del cuadro merengue marcarán la diferencia antes del pitazo final.

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“Universitario ya agarró ese envión de los últimos dos partidos. Yo creo que faltando tan poco va a ser el campeón”, afirmó Quinteros de forma categórica, proyectando que la escuadra crema mantendrá la firmeza necesaria para sostener la ventaja en la tabla.

El fixture complicado dentro de Sport Huancayo

Al momento de repasar la tabla de posiciones, Quinteros también analizó las opciones de Sport Huancayo. El ‘Rojo Matador’ se mantiene en los puestos de vanguardia, pero la carga de sus compromisos restantes reduce considerablemente sus probabilidades según el exjugador intimista.

“Si vemos el fixture de Huancayo, que está arriba todavía peleando, tiene dos partidos de local, pero con rivales directos. En general, Huancayo creo que tiene los cuatro partidos con rivales directos. Va a ser complicado”, puntualizó, descartando prácticamente al conjunto del centro del país de la pelea definitiva.

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Henry Quinteros en @campeonisimo_pe : "Universitario ya agarró ese envión de los últimos dos partidos. Yo creo que faltando tan poco va a ser el campeón". pic.twitter.com/OQcpJObgfS — TADOKORO (@tadokolo79) October 28, 2026

Una definición electrizante y la polémica arbitral

Ante este panorama, el ‘Pato’ prevé un desenlace de infarto donde el título se resolvería en un mano a mano directo entre íntimos y cremas. Para Quinteros, la ventaja del calendario favorece al cuadro estudiantil, aunque confía en que Alianza dará batalla hasta el último minuto para forzar la gran final.

Sin embargo, el histórico ex volante no dejó pasar el arbitraje en estas fechas decisivas. En su análisis, dejó en claro que las decisiones de los jueces terminaron golpeando al equipo de La Victoria en momentos clave de la temporada. “Alianza sí ha sido perjudicado. En lo personal, hay cosas puntuales que me parecen que han ido en contra”, remató, dejando picando la polémica a muy poco del cierre de la temporada.

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