Los cuatro regresos y las dos bajas que tendría Alianza Lima ante Sporting Cristal

Trascendieron algunos detalles de la lista de convocados que tendría Alianza Lima para el partido ante Sporting Cristal. Hay ausentes y regresos.

Alianza Lima está a pocas horas del clásico ante Sporting Cristal este jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Para este duelo, el entrenador Pablo Guede parece tener definido los futbolistas con los que contará. En este sentido, habría tres regresos y dos bajas que se perfilan para la visita al Rímac.

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Para los ‘Blanquiazules’ este es un partido trascendental en sus aspiraciones para seguir en carrera por el Torneo Clausura 2026. Por eso, los elegidos para este clásico son importantes y hay novedades importantes que han trascendido respecto a la convocatoria.

Según han dejado trascender periodistas como Gerson Cuba y José Varela, hay tres jugadores que volverán a la lista de convocados respecto a los nombres que estuvieron ante CD Moquegua. Piero Cari, D’Alessandro Montenegro y Alessandro Burlamaqui estarían en la convocatoria para jugar ante Sporting Cristal.

Montenegro y Burlamaqui vuelven en Alianza Lima (X @theataris).

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En tanto, Cuba puso a Josué Estrada entre los nombres que también estaría en el Alberto Gallardo. De todas maneras, puede haber cambios antes de la oficialización.

Sin embargo, seguirían de baja dos futbolistas importantes en el once titular de Guede. Esteban Pavez y Mateo Antoni seguirán ausentes por distintas molestias físicas. Así, el entrenador deberá pensar si repite la alineación que tuvo en Moquegua o si decide apostar por otros futbolistas para reemplazarlos.

Pavez y Antoni, out ante Cristal (X @gersoncuba2603).

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Pablo Guede cuenta con varios futbolistas ‘tocados’

La vuelta de varios futbolistas que no venían siendo tenidos en cuenta tienen sus explicaciones. Alessandro Burlamaqui vuelve tras una lesión que sufrió en el clásico ante Universitario de Deportes el pasado 12 de septiembre, es decir, hace un mes y medio.

D’Alessandro Montenegro y Josué Estrada vuelven a la consideración para darle más variantes a los laterales, aunque son futbolistas que casi no han tenido actividad durante toda la temporada. Por último, Piero Cari había tenido minutos ante Atlético Grau en Matute, pero no fue convocado ante Moquegua.

Así, estos cuatro jugadores estarán a disposición en encuentro decisivo para Alianza Lima y donde no tiene margen de error si es que no quiere que el Torneo Clausura 2026 se les escape.

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Nicolás Díaz y Cristian Carbajal continúan en consideración

Así como han estado en la fecha anterior ante CD Moquegua, Nicolás Díaz y Cristian Carbajal también serían parte de la convocatoria de Alianza Lima para el clásico ante Sporting Cristal, según afirmó Gerson Cuba.

El lateral izquierdo vio minutos en el último partido, mientras que el defensor chileno se quedó en el banco de suplentes. Son dos jugadores que han sufrido de problemas físicos en el último tiempo, pero al estar en buenas condiciones, estarán a disposición.

DATOS CLAVE

29 de octubre: Alianza Lima visita a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima visita a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Pablo Guede: no contará con Esteban Pavez ni Mateo Antoni por molestias físicas.

no contará con Esteban Pavez ni Mateo Antoni por molestias físicas. Tres regresos: Burlamaqui, Cari y Montenegro vuelven a la convocatoria para este partido.