Paolo Guerrero se perdería todo el Torneo Clausura debido a una lesión diferente y complicada

Paolo Guerrero estaría más complicado que nunca. Debido a una lesión, que todavía no se había detectado en Alianza Lima. Detalles sobre esto.

La recta final del Torneo Clausura 2026 ha traído un duro revés táctico y emocional para Alianza Lima. Su capitán, máximo referente e histórico delantero, Paolo Guerrero, quedó prácticamente descartado para disputar lo que resta de la fase regular.

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Un diagnóstico que complicó a Paolo Guerrero

Lo que en un inicio parecía ser un simple desgarro muscular terminó convirtiéndose en un problema mucho más complejo para el cuerpo médico. La dolencia derivó en una afección plantar que compromete severamente su movilidad y requiere un cuidado meticuloso.

Paolo Guerrero capitán y referente de Alianza Lima. (Foto: X).

Así lo confirmó el exfutbolista Henry Quinteros, quien reveló detalles sobre la evolución del atacante victoriano. Según precisó, el cambio en el diagnóstico encendió las alarmas dentro de la institución blanquiazul de cara al cierre de la temporada.

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Duro golpe para el esquema de Pablo Guede

La gravedad del asunto se hizo evidente en el último partido disputado contra Atlético Grau. En dicho encuentro, Guerrero fue visto utilizando una bota ortopédica para inmovilizar la zona afectada, lo que confirmó que su recuperación tardará más de lo previsto.

Esta baja representa un duro golpe para el esquema táctico que lidera el director técnico Pablo Guede. El entrenador argentino pierde a su futbolista más determinante y líder dentro del vestuario justo en la etapa más crítica de la competición.

Los partidos pendientes de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Sin su capitán en el campo, el equipo victoriano afrontará un exigente fixture para culminar la etapa regular del certamen. A continuación, repasamos el calendario de partidos pendientes que le quedan a Alianza Lima en el Torneo Clausura:

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Fecha 13: Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima (25 de octubre)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (29 de octubre)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (3 de noviembre)

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (8 de noviembre)

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (14 de noviembre)

¿PAOLO GUERRERO PODRÁ VOLVER A JUGAR EN EL CLAUSURA? 🤨



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¿Llegará Paolo Guerrero a los play-offs del campeonato?

La gran incógnita que se maneja en Matute es si el ‘Depredador’ podrá estar presente en unos eventuales playoffs. La intención del comando técnico y área médica es no forzar los tiempos de rehabilitación para evitar un daño mayor en el pie del jugador.

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En caso de que Alianza Lima logre clasificar a la fase decisiva del torneo, el objetivo apuntará a tenerlo recuperado únicamente para las semifinales o finales. Por ahora, el plantel blanquiazul deberá remar sin su gran figura en busca del título nacional.

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