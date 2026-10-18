Desde Alianza Lima revelan la situación de Esteban Pavez tras salir lesionado ante Atlético Grau

Pablo Guede dio luces de lo que ocurrió con Esteban Pavez en el más reciente triunfo de Alianza Lima frente a Atlético Grau. Se trata de una dolencia distinta, así que podría generar alertas en Matute.

Si bien el triunfo de Alianza Lima por 3-1 ante Atlético Grau fue lo más importante dentro del equipo victoriano por la cercanía que siguen teniendo hacia los primeros puestos del Torneo Clausura 2026, la repentina salida del campo de juego de Esteban Pavez llamó la atención de muchos aficionados y se pudo conocer cuál es la gravedad de la lesión sufrida.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Esteban Pavez venía de no ser tomado en cuenta la semana pasada cuando Alianza Lima derrotó 2-1 a Cusco FC en la ciudad imperial debido a una sobrecarga muscular. Ahora fue Pablo Guede quien confirmó que se trata de otra dolencia física y que durante el primer tiempo frente a Atlético Grau pudo apreciar el malestar del volante. A falta de un comunicado, esto es lo que se sabe.

“El cambio de Esteban Pavez fue porque creo que se rompió. Le dolía la pierna. Lo vi a los 20 minutos y me di cuenta. Lo iba a sacar en el primer tiempo, a los 20 o 25 minutos, pero no me quise apurar. Es de otra zona, no de la misma molestia anterior, sino de otro lado“; reveló Pablo Guede en conferencia de prensa sobre la situación del chileno que atravesará un proceso de recuperación.

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¿Quién podrá reemplazar a Esteban Pavez en el equipo titular de Alianza Lima?

Esperando un parte médico oficial por parte de Alianza Lima, todo parece indicar que la más reciente de Esteban Pavez lo tendrá varias semanas alejado de las canchas. En base a ello y a cómo actúo Pablo Guede en el arranque del segundo tiempo frente a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, el protagonismo de Jesús Castillo podría tomar mayor injerencia de cara a las próximas fechas.

Sabiendo que Alianza Lima pretende el título nacional y que ahora más que nunca está muy cerca de los primeros lugares del Torneo Clausura 2026, no pueden dejar nada al azar. El siguiente partido de visita ante CD Moquegua del domingo 25 de octubre desde las 13:15 horas será clave y determinante para las aspiraciones blanquiazules, así que veremos la decisión del comando técnico.

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