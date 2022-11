Si Gabriel Costa no llega: Raziel García entra como fichaje estrella para la temporada 2023

Las novedades en Alianza Lima llegan a cada momento, porque es un equipo grande del fútbol peruano y no se duerme en sus laureles. Cambiando el pensamiento que tuvo en años anteriores, donde pregonaba mucho el sentimiento por jugadores que ya no aportaban tanto.

En esta oportunidad, ven opciones para mover el mediocampo desde el aspecto ofensivo. Cambiando nombres que capaz dieron éxitos en Liga 1, pero no en las competencias internacionales. Como se sabe, Alianza Lima estará jugando la Copa Libertadores como Perú 1, por ser el actual monarca peruano. Es una responsabilidad enorme.

Por eso, los nombres que aparecen en la carpeta de refuerzos son llamativos. Hace poco empezó a sonar fuerte la posibilidad de que Gabriel Costa tenga un posible regreso, tras quedar sin contrato en Colo Colo, pero eso parece esfumarse tras las últimas actualizaciones. Donde se ve al Cacique interesado en renovarle al seleccionado nacional.

La solución ante este hecho la trae el periodista deportivo del Diario Depor, Wilmer Robles Tadokoro, quien tocó una fibra de los hinchas Íntimos. Aquellos que son exigentes, y no soportan nombres sin mucha relevancia. Esta información tiene un gran respaldo, y un pasado reciente, donde por mínimos detalles no se concretó.

"Si Gabriel Costa renueva con Colo Colo, que es lo más probable, Alianza Lima activó el plan de contingencia: Raziel García. Irán por el actual volante de Tolima, quien no goza de continuidad", menciona el comunicado social, quien se volvió tendencia entre sus seguidores, a los minutos de publicar este suceso.

Raziel García directamente no se adaptó al ritmo del fútbol colombiano, su ritmo parece ser bastante menor. El volante ex Cienciano del Cusco y César Vallejo, desde hace mucho es relacionado con Alianza Lima. Aunque no sea de las mismas características de Gabriel Costa, puede ser una solución ante las posibles ausencias.