El plantel de Alianza Lima viajó esta tarde a Ayacucho, y previo a tomar su vuelo, algunos jugadores aprovecharon en dar algunas declaraciones a la prensa que esperaba en el aeropuerto Jorge Chávez. Uno de ellos fue Jefferson Farfán, quien le recriminó a los medios por las críticas y cuestionamientos hacia su desempeño en la temporada.

Como se recuerda, la 'Foquita' volvió a ser tomado en cuenta por el comando técnico del 'Chicho' Salas, por lo que el atacante 'blanquiazul' se limitó a contestar las preguntas de la prensa. Esto debido a que la semana pasada la prensa criticó la pésima temporada y el poco fútbol mostrado con la camiseta victoriana.

"¿Sensacional lo de la gente no?", fue una de las preguntas realizadas por un periodista que esperaba tener una declaración de Jefferson Farfán. No obstante, el atacante de Alianza Lima, fue muy frío al contestar y aseguró que; "La gente si sabe reconocer. No como ustedes (prensa)".

Lo cierto es que Jeffersón Farfán no ha tenido una buena temporada debido a la lesión que lo aquejó, por lo que en el club de La Victoria, esperan conseguir el esperado ‘Bicampeonato’ para que la 'Foquita' anuncie su retiro por la puerta grande, sin embargo, otras versiones aseguran que el jugador extendería su contrato hasta junio del 2023.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima cierra la fecha 18 del Torneo Clausura este martes 25 de octubre, cuando visite a Ayacucho FC en el Estadio ciudad de Cumaná desde las 3 de la tarde. Los íntimos una vez más salen al campo sabiendo el resultado de Sporting Cristal, su rival directo al título.