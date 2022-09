Alianza Lima, si quiere hacer las cosas bien de aquí al cierre de temporada, debe hallar la mayor cantidad de triunfos para poder tentar el título nacional. Dentro de este aspecto, está el nombre del capitán, Jefferson Farfán, quien tuvo minutos improductivos casi contra Universitario de Deportes, en el clásico del fútbol peruano, siendo tendencia toda la semana en redes sociales.

Vamos a lo informativo, porque 'La Foquita' será todavía objeto de algunos comentarios extras. Porque no se le vio bien físicamente contra 'los cremas', ni tampoco en el alto nivel que nos tenía acostumbrados. Lo cual despierta cierta desconfianza dentro del entorno de hinchas que va todas las semanas a la tribuna. Por eso, la duda de si nuevamente se lesionó, aparecieron casi de inmediato. Aquí es donde entra a tallar lo más importante de este artículo.

Según cuenta Gerson Cuba, de Radio Ovación, van a ver cómo evoluciona 'el 10 de la calle', con sumo cuidado para no equivocarse con ningún diagnóstico. Por eso lo están manejando entre pinzas todo lo correspondiente al ex PSV Eindhoven: "Alianza Lima volvió a los entrenamientos en el Club Cultural Lima de Chorrillos. Por ahora no hay lesionados. Jefferson Farfán estuvo presente y tuvo un trabajo diferenciado, se espera que el jugador pueda seguir teniendo minutos dependiendo de su evolución".

Lo que explica el periodista deportivo, con buena información de Alianza Lima, es que Jefferson Farfán no está lesionado, pero tampoco se encuentra dentro del nivel apto para poder estar a la par de sus compañeros. Los residuos de la última competencia golpearon bastante seguramente. Por ese motivo existe cierto hermetismo en el equipo de Carlos Bustos. Las próximas horas serán claves para el análisis exactos del jugador más valioso.

Alianza Lima estará recibiendo este sábado a las (3:30 PM - HORA PERUANA) a la Academia Deportiva Cantolao, en lo que será una fecha más del torneo clausura. En la jornada 11 se encuentra en la casilla 6 con 17 unidades, a 4 de los líderes Sporting Cristal y Atlético Grau, respectivamente. La misión es esa, robar el primer puesto para poder hacerse con este torneo corto, y después tentar el campeonato nacional. Es difícil, pero no imposible.