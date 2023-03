Alianza Lima volvió al camino de las victorias, luego de derrotar en un partido complicado ante Atlético Grau, en el Estadio Municipal de Bernal. Este encuentro fue válido por la reprogramación de la fecha 1 del Torneo Apertura Liga 1 - 2023.

Muy aparte del triunfo, Christian Cueva hacía su debut absoluto con la camiseta blanquiazul siendo titular ante los albos, lamentablemente tuvo que salir cambiado luego de sufrir una lesión.

Aladino había sorprendido a muchos sobre su lugar en el equipo titular, pero fue opacado por lo que le sucedió y en su lugar ingresó el uruguayo peruano Pablo Lavandeira. Luego de eso, CC 10 conversó con el programa deportivo Fútbol en América, donde explicó más sobre su sustitución.

"Este partido fue importante para volver a retomar la confianza. Lamentablemente, en la jugada que me sacan amarilla tuve un golpe en la rodilla y al momento que intentaba no me daba mucho, pero esperemos que no sea nada grave", mencionó.

También, el 10 de la selección peruana se refirió a toda la hincha íntima que anda muy ilusionada en conseguir el tricampeonato, tras el poderoso Dream Team, que han armado los victorianos para destacar no solo en el balompié peruano, sino en la Copa Libertadores.

"Para mí, desde que llegué, Alianza Lima es el equipo más grande del Perú, y obviamente ver a su hinchada, alentar y recibirnos con un cariño especial, nos llena de motivación, a nosotros como jugadores nos sirve muchísimo", agregó.