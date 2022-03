Alianza Lima no pudo sumar en su visita a Arequipa y cayó 1-0 ante FBC Melgar en el estadio de la UNSA.

FBC Melgar derrotó 1-0 a Alianza Lima en el estadio la UNSA de Arequipa con un solitario gol de Jean Pierre Archimbaud sobre los 14' del partido. Un solo tanto le bastó al equipo 'rojinegro', que defendió bien durante todo el encuentro y la escuadra de Carlos Bustos nunca encontró la fórmula para sobrepasar la muralla defensiva arequipeña. En ese sentido, Christian Ramos, defensor blanquiazul, criticó el arbitraje en lo que va del torneo.

"La verdad no sé si es porque si Alianza salió campeón el año pasado, pero el arbitraje este año para nosotros está siendo malo, no quiero que se tome como queja ni nada, pero no es así, pero contesto a la pregunta. A Melgar siempre los favoreció y a nosotros siempre nos sacó amarilla", dijo el central del equipo de La Victoria.

"Creo que el equipo jugó muy bien. Melgar aprovechó la que tuvo y fue gol. Siento que el equipo siempre fue adelante, llegamos con algunas ocasiones claras que no pudimos concretar. Creo que debemos ser más sólidos en defensa y aprovechar en ataque las que tenemos, porque el rival las que tiene las aprovecha", agregó Christian Ramos sobre el resultado del partido.

Con este resultado, Alianza Lima se quedó con 5 unidades, ubicándose en la catorceava posición de la Liga 1, mientras que el conjunto arequipeño llegó a los 7 puntos y se ubica en el noveno lugar. En la próxima fecha Alianza Lima descansará, y no será hasta la fecha 8 que reaparecerá para visitar a Sport Huancayo, rival que hasta el momento sigue invicto en el Torneo Apertura.