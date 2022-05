Christian Ramos denunció este jueves que pseudohinchas atacaron su vivienda tras la catastrófica goleada de 8-1 que sufrió Alianza Lima a manos de River Plate en Argentina. Este resultado se convirtió en el peor rmarcador conseguido en su historia en la Conmebol Libertadores, además, alargó su racha negativa a 29 partidos sin conocer la victoria en el certamen internacional.

“Hago de conocimiento público que el día de ayer por la noche (miércoles) mi domicilio fue atacado por pseudohinchas, quienes además pintarrajearon parte de la facha del mismo. Como futbolista profesional del Club Alianza Lima y de la Selección Peruana de Fútbol rechazo todo tipo de acto que violente nuestra privacidad e integridad. Siempre aceptamos y estamos abiertos a las críticas, pero este no es el camino", dice la primera parte del comunicado del central 'blanquiazul'.

"Aquí no se trata de jugadores, se trata del respeto hacia nuestras familias, hacia nuestros hijos y hacia nuestros vecinos que no tienen por qué verse perjudicados en su tranquilidad. Condeno y reprocho estas acciones inaceptables cometidas por algunos individuos que, por supuesto, no representa a la afición blanquiazul, ni a la forma en que sienten ellos el deporte”, sentenció el seleccionado nacional.

Alianza Lima culminó en el cuarto lugar del Grupo H con un solo punto y llegó a 29 partidos consecutivos sin ganar en la Conmebol Libertadores. Cabe resaltar que la semana pasada ya había sido eliminado del torneo, al igual que de toda chance de quedar tercero para disputar la Copa Sudamericana. Ahora, los íntimos tendrán que concentrarse en el torneo local, donde tienen grandes opciones de pelear el Torneo Apertura.