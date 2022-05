Hernán Barcos y su lamento tras la derrota frente a Fortaleza en la Copa Libertadores, donde no han logrado obtener victoria alguna

El lamento de Barcos: "No podemos ganar un partido de Libertadores"

Alianza Lima cayó por 2-0 nuevamente por la Copa Libertadores. Esta vez contra Fortaleza en el estadio Nacional de Lima por la jornada 5 del torneo continental. Los dirigidos por Carlos Bustos no han podido sumar de a tres en lo que va del certamen y de momento solo tiene 1 punto, quedando así fuera a falta de una fecha y sin posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana, al que van los terceros de cada grupo.

Hernán Barcos es uno de los referentes de Alianza Lima en esta actual plantilla y el ‘Pirata’ lamentó el resultado dado el pasado miércoles 18 de mayo por la Copa Libertadores. “A nuestra gente, solamente, agradecerle y pedirle perdón por todo lo que está pasando”, dijo el delantero argentino, acotando también: “No podemos ganar un partido en la Libertadores”.

El atacante de los ‘Blanquiazules’ lamentó esta derrota, y prefiere enfocarse en lo que se viene para Alianza Lima en la Liga 1 y dar lo mejor de sí en el último partido de la Copa Libertadores: “Ahora a enfocarse en el domingo, terminar la mejor forma la Libertadores y tratar de ganar el campeonato local, que es lo que nos queda. Mucha tristeza por esta gente”, dijo el futbolista.

Finalmente, Hernán Barcos resaltó en el club que se encuentra y qué es lo que tienen que hacer: “Estar en Alianza Lima ya es una motivación, no podemos perder eso nunca. Esto duele, es para sufrir, porque no podemos cambiar la situación, pero hay que seguir trabajando, no queda de otra”, sentenció el delantero de los íntimos.