Luego de la derrota de Alianza Lima frente a Fortaleza por 2-0 en la Copa Libertadores, Carlos Bustos fue fuerte y claro en a conferencia de prensa, donde dijo que no iba a ocultar lo sucedido frente a los brasileños. Los íntimos no cuentan con ninguna victoria dentro del torneo continental y solo han sumado 1 punto en lo que llevan de participación en el certamen.

"Jugamos un partido de igual a igual ante un buen equipo, nos tocó en la Copa una zona dura, nos superaron por efectividad. Los jugadores entregaron todo, nos apena por todo lo que la gente nos acompañó en esta Copa y todos los fines de semana. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, pero no quiero ahora responder sobre esa situación, tendremos tiempo para poder hablar de esos temas”, dijo Carlos Bustos en conferencia de prensa.

Alianza Lima viene teniendo muy buenos resultados en la Liga 1, algo que no ha podido reflejar en la Copa Libertadores. Carlos Bustos se refirió a este tema: "Evidentemente este es otro nivel, la Libertadores es un nivel superior al torneo que jugamos todos los fines de semana, eso está claro, eso no es excusa para nuestras presentaciones ni para nuestros resultados, es la realidad. Hay mucho que yo podría decir que podemos mejorar, no creo que este sea el momento, no quiero dar excusas, hemos sido superados en los resultados. Creo que en todos los partidos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo".

El estratega argentino habló lo duro que ha sido su grupo en el certamen continental, así como también se refirió a Fortaleza en el torneo de su país: “Evidentemente muchas cosas no deben haber estado bien, siempre dijimos que nos tocó un grupo muy difícil, con rivales muy poderosos que hace tiempo compiten bien. Fortaleza es su primera Copa Libertadores, pero salió cuarto en el Brasileirao, uno de los torneos más fuertes del mundo".

Finalmente, se refirió a lo que se le viene a Alianza Lima en la Liga 1 y que estarán enfocados en el próximo cotejo: "El enfoque es mañana mismo, el domingo tenemos un partido muy difícil con Municipal, trataremos de recuperar a los jugadores que han tenido más minutos y trabajar un poco más con los que han tenido menos. Vílchez y algunos más terminaron con molestias, vamos a ver cómo están".