Dentro de los jugadores más sorprendentes por su evolución y juego diferente para bien, está él con sus años en primera división. Totalmente reinventado, ya no es el centro delantero que se acostumbró a marcar goles en la altura de nuestro país.

Ahora es un extremo vehemente, con fortaleza física, y una habilidad especial para controlar el balón. Aldair Rodríguez con el paso de los partidos se hizo importante para el planteamiento de Guillermo Salas. El ex Deportivo Binacional, hoy por hoy, es pieza clave en el bicampeón nacional.

ALDAIR RODRÍGUEZ CITÓ A JUAN ROMÁN RIQUELME:

Por eso, cuando debe declarar, lo hace con autoridad absoluta. Respondiendo a los críticos del juego del equipo que ahora es campeón del Torneo Apertura: “Muchos nos quitan méritos, he escuchado a periodistas decir que Alianza no juega bien, pero si no jugamos bien y somos punteros, no me imagino qué es lo que pueden decir los demás. Hay que respetar a Alianza, está puntero por mérito propio y con buen juego”. A continuación el dueño de la frase, hace varios años atrás, cuando todavía jugaba en Boca Juniors (2013): Juan Román Riquelme.

Para Aldair Rodríguez es una alegría inmensa, crecer como jugador y fortalecer el grupo conformado en Alianza Lima con títulos: “Estoy contento, es un premio al esfuerzo de todos, estamos contentos por lo que hemos podido conseguir, es un primer paso y ahora esperamos en la Libertadores poder conseguir la clasificación a la Sudamericana”.

Subrayando todo lo que ha sido el sacrificio del conjunto, para alzar la primera copa del año. La Pantera lo tiene muy claro: “El equipo es muy unido, trabajamos bastante duro desde que comenzó la temporada y eso es muy merecido. Mucha gente dice que nos vemos favorecidos por el arbitraje, pero creo que los árbitros se equivocan para todos”.

Por eso, Aldair Rodríguez dejó en claro que Alianza Lima es lo que es por el hincha que semana a semana les deja su apoyo incondicional: “Agradecidos con ellos porque nos han apoyado en las buenas y en las malas, tanto en el Apertura como en Copa. Todos los partidos son complicados, Garcilaso nos la puso muy difícil y eso hace que sea más valorable el triunfo”.