Alianza Lima perdió contra Atlético Mineiro de local por Copa Libertadores 2023, el único tanto fue anotado por Hulk en una jugada confusa. El VAR fue cómplice hasta un momento del partido, porque habilitó una polémica, que luego se descartó y sin mayores sensaciones extrañas.

Ese hecho está siendo un punto en contra de los clubes peruanos, el peso dirigencial para poder reclamar aspectos justos. Quizás, si era otro país el envuelto en los problemas, habían mejores resoluciones o más rápidas. Queda precisar que se demoraron mucho en dar las imágenes.

Las cuales decían que Alianza Lima no sufrió ningún problema desde el arbitraje ante Atlético Mineiro. La Copa Libertadores tiene este tipo de cosas, por ello la voz del capitán íntimo termina siendo valiosa. Para Josepmir Ballón hubo acciones extrañas en contra del equipo peruano.

¿PERÚ NO PESA A NIVEL DIRIGENCIAL EN COPA LIBERTADORES?

Menciona Tutan, como se le conoce popularmente, que por ser peruanos les vieron la cara: “Dirigencialmente no somos de las mejores Federaciones, lo digo con todo respeto, eso creo que lo sabemos todos. Hemos tenido complicaciones desde hace muchos años. No solo con el señor Lozano, lo menciono con todo respeto, lo tuvimos en su momento con el Sr. Burga, con el Sr. Delfino, con todos en general, creo que se debería pensar en mejorar, si tanto se habla de equilibrar el campeonato, hagámoslo, no para abajo, sino para arriba”.

Acusando que antes ya fue perjudicado Alianza Lima, por decisiones externas a lo deportivo. Recordando uno de los títulos perdidos por los íntimos de La Victoria: “En el 2019, yo no estaba en Alianza Lima, en el partido entre Binacional y Alianza hubo VAR, luego en el 2020, 2021 y 2022 no hubo y ahora, a mitad del 2023 habrá VAR, solo quiero que el fútbol peruano mejore, si esta es la mejor manera de que no se le pegue a los árbitros. Si no le dan las herramientas a los árbitros, eso también es otra cosa”.

Sobre el juego, y las ausencias confirmadas, señaló Josepmir Ballón. Los jugadores fuera de este partido son muy importantes, pero por un tema que escapa de sus manos, no jugaron ante los brasileños: “Siempre las lesiones perjudican en el equipo, sea quien sea, siempre van a perjudicar y para eso todos los compañeros competimos por un lugar en el equipo. Todos son piezas importantes en Alianza Lima”.