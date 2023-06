Luego de la derrota ante Atlético Mineiro, con lo cual, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores, el técnico del cuadro blanquiazul, Guillermo Salas, expresó su malestar por las polémicas decisiones arbitrales, que según él influyeron en el resultado.

“Muy mortificado, muy molesto por el cuerpo arbitral, hoy no podemos hablar de fútbol, quiero felicitar al plantel de jugadores que se dio íntegro pero con este tipo de cosas es difícil competir, he visto una mano clara, y en ningún momento lo llamaron al VAR. Mis jugadores hablaron con (Facundo) Tello, y les dijo que lo entiendan que no podía anular el gol de ellos para revisar el penal, si hubiera sido al revés le hubieran dado mil vueltas al video. No me quiero ir de boca, pero todos los equipos merecemos respeto, este tipo de malos cobros, esa misma jugada termina en gol”, afirmó.

El estratega nacional dijo estar mortificado y aseguró que les metieron la mano en el partido más importante de la Copa Libertadores.

“Muy mortificado por ello (las polémicas), el club, la institución ve los reclamos, pero justo le pasa a equipos peruanos, estamos cansados de todo eso. Sabemos lo que cuesta una Copa Libertadores, lo que nos cuesta como equipo peruano, la hemos competido con actitud, temperamento y no es posible que en un partido clave, nos pasen la mano de esa manera. Estoy muy caliente ahora, esto no se va a quedar así, me pareció raro que no repitieran la jugada y la vaya a revisar a la pantalla”.

Alianza Lima cerrará su participación en la copa Libertadores visitando a Athletico Paranaense.