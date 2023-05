No le gusta lo que pasa entre sus fervientes hinchas: Paco Bazán disconforme con elogios en Alianza Lima

Alianza Lima tiene muchos comentarios en contra por su buen rendimiento en Liga 1, luego de obtener el bicampeonato nacional indiscutible. Su misión en Copa Libertadores, la primera, fue completada al ciento por ciento, y de ahí en adelante se renuevan las metas.

Quizás los seguidores que van semana a semana al Estadio de Matute se sienten diferente, se sienten satisfechos por lo visto cada semana. Lo cual no está mal, pero podría ser tomado a mal, si alguien no coincide con ellos. Este es el caso del buen Paco Bazán.

Quien en la última edición del programa deportivo que tiene en ATV Noticias, habló al respecto: “El hincha de Alianza vive en una desubicación alucinante. Viven en una realidad paralela de aquellas. ‘Alianza es un equipo grande, dicen’, ¿De dónde, de Perú? Puede ser. Es una discusión de fanáticos”.

El Deportivo En Otra Cancha fue el epicentro del comentario del también panelista en Erick y Gonzalo. Donde siempre aparece para dar su voz de protesta a cosas que no le gustan tanto. Además, añadió un calificativo duro contra Alianza Lima: “El peor equipo de la historia compitiendo en Copa Libertadores”.

Cerrando su participación con un llamado de atención: “Ubíquense un ratito, por favor. Hincha de Alianza, pise tierra. Usted no ganaba en Copa Libertadores hace 10 años. Usted es el peor equipo de la historia compitiendo en Copa Libertadores de América. Pasarán 40 años y seguirán siendo los peores. Son peores que Deportivo Galicia de Venezuela, que no había ganado durante 21 partidos. Ya no existe ese equipo además”.