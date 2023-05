Alianza Lima era favorito para tener una noche alegre, feliz. Lamentablemente, cayeron por 2-1 ante Libertad de Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores.

El plantel de Guillermo Salas mostró muchos errores, haciendo que esto les pase factura durante el encuentro ante los guaraníes. No obstante, antes que se vayan con el marcador abajo (0-1), Pablo Sabbag marcaba el gol del empate, pero el VAR impidió que pase eso.

Respecto a este tema, Carlos Zambrano-estrella de los blanquiazules-salió a hablar fuerte referente a las decisiones que toman los árbitros del VAR. Además, acepta que su compañero de equipo, sí se encontraba en posición adelanta.

“Yo vi claramente que era offside. Lo que no estoy de acuerdo es que se demoren 4 minutos para tomar una decisión, es un desastre eso. Se lo dije con respeto a los árbitros, tienen 20 cámaras y están todas profesionales como para que se demoren tanto… No tiene que demorar tanto porque te baja el ritmo, te perjudica. Creo que hizo su trabajo el VAR, pero no puede demorar tanto”, expresó el León en zona mixta.

Cabe mencionar que para la próxima fecha del torneo internacional será ante Atlético Mineiro, y nuevamente se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, el martes 6 de junio, por la jornada cinco.