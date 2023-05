Chicho Salas sorprende con once sin Christian Cueva

Alianza Lima tendrá un duro reto este martes 23 de mayo a las 21:00 hrs. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, cuando enfrenten a Libertad de Paraguay por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores.

Una lamentable noticia que recibieron en los últimos días, es que una de sus estrellas sufrió una grave lesión y no podrá estar por un aproximado de tres meses. Al jugador que nos referimos es a Andrés Andrade, que quedó descartado para el Torneo Apertura y la Libertadores.

No obstante, muchos vienen analizando y preguntándose quién podría reemplazar al mediocampista colombiano y según el periodista de diario Líbero, José Varela, menciona que Pablo Lavandeira tiene altas posibilidades de ser titular ante los guaraníes.

“Pablo Lavandeira tiene alta posibilidad de iniciar el juego en Alianza Lima de cara a su partido con Libertad por la Copa Libertadores de América. Se bosqueja este 11: Saravia; Peruzzi, Zambrano, García, Lagos; Ballón, Castillo; Zanelatto, Reyna, Lavandeira; Sabbag”, escribió en su cuenta de twitter.

Por ahora, Chicho Salas no ha confirmado su once y no se sabe quién podrá estar en el lugar del Rifle, tan solo se baraja varios nombres como el de Christian Cueva. Aunque este viene siendo pedido por el periodista Michael Succar.