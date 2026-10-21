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Alineaciones de Betis y Feyenoord por la Champions League: formaciones probables

Betis y Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis vs. Feyenoord, Champions League
Betis vs. Feyenoord, Champions League

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Betis viene de ganarle 3-2 a Porto y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Feyenoord viene de ganarle 3-2 a Como 1907 y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Betis y Feyenoord

Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Gómez, Facundo Bernal, Isco, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

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Feyenoord (4-3-3): Tjark Ernst, Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Mika Mármol, Javi López, Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente. DT: Giovanni van Bronckhorst.

La previa de Betis y Feyenoord: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Historial: 1 cruces — Betis ganó 1, Feyenoord ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 29/01/2026: Betis 2-1 Feyenoord
  • Próximo partido de Betis: vs. Dortmund, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Feyenoord: vs. Inter, martes 3 de noviembre
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