Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Los puntos empiezan a pesar en Rotterdam. Feyenoord y Porto llegan con apenas tres unidades en cuatro fechas, y una derrota más puede dejar a cualquiera de los dos fuera de carrera en la fase de liga.
Ninguno puede permitirse otro traspié: ambos están entre los últimos del grupo general y necesitan sumar de manera urgente para no quedar al margen de la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Feyenoord llega golpeado después de la goleada que le endosó el Inter en casa por 3-0, un resultado que dejó bastante expuestas sus falencias defensivas. Antes había caído también como visitante ante el Betis, aunque en medio de esa racha negativa había conseguido un triunfo ajustado frente al Como 1907. El funcionamiento del equipo todavía no termina de mostrar solidez en esta Champions.
Porto, en cambio, llega con el envión de una goleada propia: 4-1 ante el Napoli en casa, un resultado que le permitió respirar después de dos derrotas seguidas, una contra el PSV y otra en la visita al Betis. La irregularidad es la marca de los dos equipos, pero los portugueses llegan con la confianza de haber reaccionado a tiempo.
El historial entre Feyenoord y Porto
El historial entre ambos es parejo: de cuatro enfrentamientos, Porto ganó dos, Feyenoord uno y hubo un empate, con la misma cantidad de goles convertidos por cada lado, cuatro en total. Sin embargo, todos esos duelos quedaron en el pasado lejano, el más reciente data de 2019, cuando Porto se impuso 3-2 después de que Feyenoord hubiera ganado el cruce anterior por 2-0.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/12/2019
|Porto vs. Feyenoord
|3-2
|UEFA Europa League
|03/10/2019
|Feyenoord vs. Porto
|2-0
|UEFA Europa League
|02/11/1993
|Feyenoord vs. Porto
|0-0
|UEFA Champions League
|19/10/1993
|Porto vs. Feyenoord
|1-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 12:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 15:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Porto suma 3 puntos en el torneo.