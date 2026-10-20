Alineaciones de Fenerbahce y Slavia Praga por la Champions League: formaciones probables

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Fenerbahce viene de caer 0-6 ante Aston Villa y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Slavia Praga viene de caer 0-2 ante Sabah FK y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Fenerbahce y Slavia Praga
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Oğuz Aydin. DT: İsmail Kartal.
Slavia Praga (3-4-2-1): Jakub Markovič, Tomáš Holeš, Tomáš Vlček, David Zima, Lukáš Provod, Samuel Isife, David Moses, Michal Sadílek, Danijel Šturm, Mubarak Suleiman, Mojmír Chytil. DT: Jindřich Trpišovský.
La previa de Fenerbahce y Slavia Praga: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Historial: 3 cruces — Fenerbahce ganó 1, Slavia Praga ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 28/11/2024: Slavia Praga 1-2 Fenerbahce
- Próximo partido de Fenerbahce: vs. Liverpool, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Slavia Praga: vs. Arsenal, miércoles 4 de noviembre