Slavia Praga y Villarreal se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Con apenas un punto en cuatro fechas, el Slavia Praga llega casi obligado a ganar si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos que dan continuidad en la Champions. Enfrente tiene a un Villarreal que tampoco viene mostrando su mejor cara en la competencia.

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Ninguno de los dos llega entonado, así que el partido pinta más para una batalla por necesidad que una exhibición de buen fútbol. Los puntos valen doble para dos equipos que se están quedando afuera de la pelea grande.

La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga acumula apenas un punto en la fase de liga y viene de caer 1-2 como local ante el Arsenal, un golpe que lo deja 34° entre los 36 equipos del certamen. Antes de eso había rescatado un empate como visitante frente al Fenerbahce, pero la derrota en campo de Sabah FK terminó de complicarle el panorama. La necesidad de sumar de local en el Fortuna Arena es total.

Villarreal no la pasa mucho mejor: viene de una derrota durísima como local, 0-6 frente al PSG, que dejó heridas evidentes en el equipo. Antes había caído también ante el Liverpool por 3-4 en una visita donde al menos mostró algo de reacción ofensiva, y en la fecha anterior a esa había goleado 3-1 al Napoli. Con tres puntos y el puesto 29, el equipo español necesita reencontrar esa versión que supo vencer al conjunto italiano.

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El historial entre Slavia Praga y Villarreal

El historial entre ambos es corto, apenas dos antecedentes, y la balanza se inclina para el lado de Villarreal. En el único cruce donde se impuso un ganador, el equipo español se quedó con la victoria por 2-0. El otro antecedente terminó en empate 2-2, en un partido con más goles que el anterior. En total, Villarreal marcó 4 goles contra 2 del Slavia Praga en estos dos enfrentamientos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/11/2017 Slavia Praga vs. Villarreal 0-2 UEFA Europa League 19/10/2017 Villarreal vs. Slavia Praga 2-2 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 12:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 12:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis