Alineaciones de Sporting y LASK por la Champions League: formaciones probables

Sporting y LASK se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting recibe a LASK este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Sporting viene de ganarle 2-0 a Lens y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. LASK viene de caer 3-6 ante Liverpool y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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