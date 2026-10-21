Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de Sporting y LASK por la Champions League: formaciones probables

Sporting y LASK se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting vs. LASK, Champions League
Sporting vs. LASK, Champions League

Sporting recibe a LASK este miércoles 21 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Sporting viene de ganarle 2-0 a Lens y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. LASK viene de caer 3-6 ante Liverpool y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sporting y LASK

Sporting (4-2-3-1): Kaique Pereira, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, João Pedro Simões, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Geny Catamo, Luís Suárez, Nestory Irankunda. DT: Rui Borges.

+ Seguinos en

LASK (3-4-2-1): Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, João Alemão, Andrés Andrade, Robert Ljubičić, Kasper Jorgensen, Melayro Bogarde, Sascha Horvath, Yvan Dibango, Christoph Lang, Saša Kalajdžić. DT: Dietmar Kühbauer.

La previa de Sporting y LASK: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Historial: 3 cruces — Sporting ganó 1, LASK ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 01/10/2020: Sporting 1-4 LASK
  • Próximo partido de Sporting: vs. Shakhtar Donetsk, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de LASK: vs. Slovan Bratislava, martes 3 de noviembre
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones