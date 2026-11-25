Sporting recibe a Manchester United este miércoles 25 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio José Alvalade. Sporting viene de ganarle 1-0 a Shakhtar Donetsk y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de ganarle 3-2 a Roma y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sporting y Manchester United
Sporting (4-3-3): Kaique Pereira, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Silas Andersen, Geny Catamo, Luís Suárez, Luís Guilherme. DT: Paulo Fonseca.
Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Joshua Zirkzee, Bryan Mbeumo. DT: Mauricio Pochettino.
Suplentes de Sporting: Fotis Ioannidis, Eduardo Felicíssimo, Rui Silva, João Pedro Simões, Rafael Ferreira Nel, Rodrigo Zalazar, Pedro Lima Barros, Jesse Derry, Ibrahima Ba, Flávio Gonçalves, Salvador Blopa, Nestory Irankunda, Georgios Vagiannidis, Diego Callai.
Suplentes de Manchester United: Mason Mount, Diogo Dalot, Ayden Heaven, Matthijs De Ligt, Karl Darlow, Andrey Santos, Tom Heaton, Shea Lacey, Tyler Fletcher, Harry Amass, Patrick Dorgu, Luke Shaw.
Bajas y ausentes de Sporting y Manchester United
Sporting:
- Nuno Santos (lesión muscular)
- Zeno Debast (ausencia)
Manchester United:
- Marcus Rashford (lesión de cadera; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Carlos Baleba (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Benjamin Šeško (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
- Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
- Matheus Cunha (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Sporting y Manchester United: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio José Alvalade
- Historial: 2 cruces — Sporting ganó 0, Manchester United ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 27/11/2007: Manchester United 2-1 Sporting
- Próximo partido de Sporting: vs. Roma, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Manchester United: vs. RB Leipzig, martes 8 de diciembre