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Europa League

Alineaciones de NK Celje y Red Bull por la Europa League: formaciones probables

NK Celje y Red Bull se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

NK Celje vs. Red Bull, Europa League
NK Celje vs. Red Bull, Europa League

NK Celje recibe a Red Bull este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. NK Celje viene de caer 0-3 ante Omonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Red Bull viene de caer 0-4 ante Milan y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de NK Celje y Red Bull

NK Celje (4-2-3-1): Zan-Luk Leban, Lukasz Bejger, Zan Zuzek, Artemijus Tutyskinas, Milot Avdyli, Luka Vesner Ticic, Svit Seslar, Mark Zabukovnik, Yaya Dukuly, Blaz Kramer, Benjamin Verbic. DT: Zoran Zeljkovic.

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Red Bull (4-2-3-1): Christian Zawieschitzky, Leandro Morgalla, Kevin Boma, Valentin Zabransky, Dominik Robin Schmid, Abubakr Barry, Sota Kitano, Bartosz Mazurek, Jesper Lindstrom, Haris Tabakovic, Edmund Baidoo. DT: Danny Rohl.

La previa de NK Celje y Red Bull: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 14:00 (hora de Perú)
  • Próximo partido de NK Celje: vs. Sturm Graz, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Red Bull: vs. Anderlecht, jueves 5 de noviembre
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