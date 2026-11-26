Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Groupama Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena.

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Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero NK Celje tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Ferencvaros ganó 2-0 como visitante ante Milan. El conjunto marcha 3° con 12 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Torreense.

NK Celje viene de ganar 3-2 como visitante ante Sturm Graz. El equipo ocupa el puesto 25 con 4 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Red Bull.

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El historial entre Ferencvaros y NK Celje

Ferencvaros y NK Celje se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 15/06/2019 NK Celje vs. Ferencvaros 0-2 Club Friendlies

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 11

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Ferencvaros suma 12 puntos tras vencer a Milan, Torreense y Viktoria.

suma 12 puntos tras vencer a Milan, Torreense y Viktoria. NK Celje suma 4 puntos en el torneo.