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Alineaciones de OFI Crete y Leverkusen por la Europa League: formaciones probables

OFI Crete y Leverkusen se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

OFI Crete vs. Leverkusen, Europa League
OFI Crete vs. Leverkusen, Europa League

OFI Crete recibe a Leverkusen este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. OFI Crete viene de caer 1-2 ante Rennes y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Leverkusen viene de ganarle 4-0 a Lech Poznan y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de OFI Crete y Leverkusen

OFI Crete (3-4-2-1): Panagiotis Katsikas, Achilleas Poungouras, Dimitrios Nikolaou, Krešimir Krizmanić, Lorenzo Dickmann, Taxiarchis Fountas, Thanasis Androutsos, Andreas Bouchalakis, Kenan Kodro, Nikolaos Athanasiou, Thiago Nuss. DT: Christos Kontis.

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Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Lucas Vázquez, Loïc Badé, Edmond Tapsoba, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Malik Tillman, Ezequiel Fernández, Nathan Tella, Patrik Schick, Ibrahim Maza. DT: Carles Martínez.

La previa de OFI Crete y Leverkusen: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 11:45 (hora de Perú)
  • Próximo partido de OFI Crete: vs. Hapoel, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Leverkusen: vs. Marseille, jueves 5 de noviembre
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