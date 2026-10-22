Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Pocas veces se ve a un equipo turco con puntaje perfecto llegando a la tercera fecha de una fase de grupos europea, y eso es justo lo que trae el Beşiktaş a este cruce.

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Los dos llegan con las ganas de quedarse con un lugar cómodo en la tabla general antes de que el calendario se complique con los cruces de mitad de temporada.

La actualidad de ambos equipos

El Beşiktaş no perdió en lo que va del torneo. Viene de ganar 3-2 como visitante ante el Hoffenheim, un partido que se le había complicado pero que supo dar vuelta, y antes había goleado 4-1 de local al Marseille. Con 6 puntos en dos presentaciones, el equipo turco está cuarto y necesita sostener ese nivel para meterse entre los mejores del grupo.

Crystal Palace tuvo un presente más irregular. Después de golear 4-0 al Lech Poznan en su casa, el equipo inglés cayó 3-2 como visitante frente al Lyon en la fecha pasada, un traspié que lo dejó con apenas 3 unidades y en la mitad baja de la tabla general. Necesita reaccionar rápido si no quiere quedar relegado en la pelea por la clasificación.

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

En síntesis