El FC Barcelona está planificando todo lo que será la próxima temporada, donde deben pelear todos los francos, y ganar lo máximo posible. Por eso, el nombre de Lionel Messi está en la mesa, más aún cuando se conoció que no renovará su contrato en Francia.

Paris Saint-Germain tiene otras planificaciones, donde el jugador argentino está lejos, y por eso no fuerza su continuidad. El astro mundial, encargado de liderar a la Selección Argentina, pronto debe enfocarse en su futuro, para encontrar la mejor decisión.

Ante toda esa nebulosa, apareció la voz de un amigo personal como Xavi Hernández. Hoy de entrenador del cuadro culé, que en una entrevista especial para Gol a Gol, de TV3, tocó el tema del 10 eterno. ¿Si vuelve o no? Eso fue lo que explicó al detalle el Maestro.

Fue a las fuentes de su relación con Messi al inicio: “Tengo relación de amistad con Leo, nos felicitamos cuando toca y él mira siempre el Barça, y yo miro Argentina y el PSG. Valoramos si se puede incorporar futbolísticamente y nos podría ayudar, no tengo ninguna duda, la paella por el mango la tiene él”.

¿LIONEL MESSI VOLVERÁ A FC BARCELONA?

Sobre su posible vuelta, es muy sincero: “Para mí no hay dudas futbolísticas. No quiero engañar a nadie; y tampoco a los culés porque he escuchado en los últimos 20 partidos gritos que piden su vuelta. Que regrese, depende en un 99% de Messi. He mirado muchos partidos del PSG y Argentina y, futbolísticamente, encaja perfectamente. Pero la sartén en el mango la tiene Messi”.

Resumiendo que deseo de dirigirlo, pero siempre siendo consciente que su vuelta no es tan sencilla. Es más un movimiento del propio jugador, que debe elegir el equipo que lo formó cuando era un infante: “Creo que se dan las condiciones, a nivel futbolístico creo que nos podría ayudar muchísimo, ahí no hay ninguna duda. Después hay otras situaciones, personales y económicas”.