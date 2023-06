Termina siendo una locura lo que pasa en el ambiente deportivo, el mercado de pases está sorprendiendo demasiado. Lionel Messi habría tomado una decisión fuerte, radical, que romperá el corazón de muchos hinchas que lo querían ver de regreso en casa.

La última semana significó muchas reuniones con la directiva de FC Barcelona, su padre, Jorge Messi, ha estado charlando con la plana mayor. Esta idea parecía ser definitiva, y ver una vez más a La Pulga, vestido de corto en el plantel Blaugrana.

¿DÓNDE JUGARÁ LIONEL MESSI ESTA TEMPORADA?

Pero la historia, ahora mismo, no quiere que eso pase según podemos entender. La bomba internacional la suelta el periodista argentino, Hernán Castillo, quien dijo dónde trabajará los próximos años el astro mundial: “Lo cuento en Radio Continental de 19 a 21 Messi jugará en Inter de Miami. Ya no hay más reuniones. Ese será su destino”.

El propio Diario Olé destacó hace unas horas este posible movimiento, que ahora, parece ser una certeza absoluta: “Más allá de que el equipo no sale del último puesto de la MLS, el Inter piensa en la contratación de Messi como un golpe global de la marca y terminar de instalar al fútbol de Estados Unidos en el planeta. Es verdad que el deseo de Leo era tener una nueva oportunidad en el Barcelona, pero esa chance está muy difícil y necesita de mucho tiempo para ver si se puede dar. En cambio, lo del Inter viene mucho más armado y sin tantos inconvenientes”.

Lionel jugará en los Estados Unidos si no pasa nada extraño. Esta será su misión a completar las próximas semanas: “Cómo adelantó Olé, la idea de Messi es definir en los próximos días su futuro. No quiere estar dando vueltas durante mucho tiempo. Y atentos a algo no menor: la MLS se está jugando ahora y termina en octubre. Con lo cual, en caso de darse la llegada al Inter, no tardaría mucho en llegar, tal vez hasta después de los amistosos de la Selección. A diferencia de lo que sería el Barcelona o un club de Premier, que tienen receso de verano antes de arrancar la pretemporada”.