Toda la verdad dicha por el mega crack argentino: ¿Por qué no llegó Lionel Messi al FC Barcelona?

Lionel Messi estará jugando en el Inter Miami después de muchas vueltas en su vida. Podría estar ahora mismo en su casa, con camiseta del FC Barcelona, pero eso no sucederá, y el propio jugador lo cuenta en una entrevista exclusiva de SPORT.

La verdad de Lionel Messi es clara, el crack mundial salió a callar todas las voces que lo señalaban como una persona muy ligada al factor económico: “Si hubiera sido una cuestión de dinero, me hubiera ido a Arabia oa otro lado. Me pareció mucho dinero. La verdad es que mi decisión final va, por otro lado, y no por dinero”.

Sobre su cercanía con el club español, señaló La Pulga, que ha estado charlando con el entrenador principal. Además, nunca dejó de ser un fiel seguidor en tienda azulgrana: “He estado apoyando al Barça durante todo el año, soy fan. Hablaba mucho con Xavi, discutíamos y siempre teníamos intercambios frecuentes”.

Lionel Messi, además, en esta charla en conjunto de SPORT con Mundo Deportivo, abrió su corazón, y destacó haber soñado volver a su casa. Dejando en claro que la decisión no era sencilla para nada: “Tenía muchas ganas de volver al Barça, tenía ese sueño. Pero después de lo que pasó hace dos años, no quería volver a estar en la misma situación, dejando mi futuro en manos de otra persona. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí y en mi familia”.

¿POR QUÉ LIONEL MESSI NO LLEGÓ AL FC BARCELONA?

De la misma manera, evitó cargarse más problemas en su vida. Quitándose del camino los dimes y diretes que tuvo en su pasado, cuando era el farol del FC Barcelona: “Escuché rumores de que LaLiga daba luz verde, pero la verdad es que faltaban muchas, muchas cosas para que mi regreso al Barça se hiciera realidad. No quería ser responsable de que vendieran jugadores o redujeran sueldos. Estaba cansado”.