Lionel Messi a corazón abierto, como nunca antes, fue visto: "Nunca me enviaron una propuesta oficial, escrita y firmada"

Después de todo lo dicho sobre Lionel Messi, el futuro después del Inter Miami es algo incierto. El jugador argentino se encuentra muy conmovido, decepcionado por algunas acciones en contra de su moral. Dentro de la entrevista a Mundo Deportivo y SPORT lo explica claramente.

Algunos lo señalaron como un jugador encantado por el dinero, dejando de lado el amor y respeto que le tiene al FC Barcelona. Para el astro argentino el tema es sumamente sencillo. Él deseaba jugar en Camp Nou, pero los tiempos y formas no fueron las correctas según podemos entender.

El campeón del mundo con Argentina afirmó: “El dinero nunca ha sido un problema para mí. ¡Ni siquiera discutimos el contrato con el Barcelona! Me enviaron una propuesta, pero nunca fue una propuesta oficial, escrita y firmada. Nunca negociamos mi salario. No se trataba de dinero, de lo contrario me uniría a Arabia Saudita”.

Abriendo la brecha para debatir lo que será esta revelación hecha por Lionel Messi: “No sé si el Barça hizo todo lo posible para que esto sucediera, la verdad, solo sé lo que me dijo Xavi. Estoy seguro de que hay gente en el club que NO quiere que vuelva al Barça, por considerarlo negativo para el club”.

Lo que también detalla es que su vuelta a la ciudad, que le dio todo, se vio impedido por un importante motivo: “Soñaba con el regreso del Barça, sí; pero nunca estuve seguro de que eso sucediera porque recuerdo muy bien la historia de agosto de 2021, hace dos años. No quería decirles a mis hijos: ¡volvemos a Barcelona! Y luego, nada. Me quedé callado”.

De la misma manera, se conmovió al ver que sus compañeros tuvieron despedidas más sentimentales, a las que él tuvo cuando se marchó: “Me hubiera encantado una despedida como la de Iniesta, Busquets, Jordi Alba, Xavi… por eso me alegró mucho escuchar los cánticos con mi nombre de la afición del Barça en el Camp Nou. Fue una sensación extraña escuchar a los aficionados del Barça llamarme por mi nombre, pero luego… Yo no estaba”.