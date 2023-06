Sorpresivas declaraciones del Bambino cuando consiguió el ascenso: ¿Por qué Gianluca Lapadula no estará contra Corea del Sur?

La Selección Peruana de Fútbol sorprendió cuando le entregó al público la desconvocatoria del principal referente futbolístico. Gianluca Lapadula no estará contra Corea del Sur, generando dudas por todo lo que esto significa.

Hay una forma de jugar con El Bambino, y otra muy diferente cuando su ausencia está confirmada. Juan Reynoso de forma probable haya decidido cambiar esa manera, la famosa dependencia de un delantero de sus cualidades para la alta competencia.

Todo eso desde lo especulativo al ciento por ciento, ya que aún nadie dijo por qué el jugador está precisamente fuera del partido contra Corea de Sur. Lo único que podemos entregar a nuestro público es una versión bastante curiosa de sus declaraciones recientes.

Aquellas que fueron dichas por Gianluca Lapadula cuando se consagró con el ascenso a la Serie B con camiseta del Cagliari. Mientras celebraban este suceso, charló con Sky Sports de forma breve, y prometió olvidarse rápido de la sensación divertida, porque había otro pendiente en su vida.

Gianluca Lapadula confirmó que estaría con Perú entrenando estos días: “Mañana por la noche me voy a la selección, pero para la fiesta haré todo lo posible para estar allí esta noche. ¿Cuántos goles marcaré el próximo año en la Serie A? Es una buena pregunta. Creo mucho en el trabajo y no me pongo límites”. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ojalá aparezca una versión oficia al respecto.