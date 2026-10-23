Alavés vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la LaLiga

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Hay partidos que se presentan solos por la distancia que separa a dos historias dentro del mismo campeonato, y este es uno de esos casos. Mientras uno pelea por meterse en zona europea, el otro todavía no logra despegar del fondo.

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El equipo vasco necesita sostener el nivel que lo tiene entre los mejores siete de LaLiga, mientras que el Málaga llega obligado a reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más.

La actualidad de ambos equipos

El Alavés no atraviesa su mejor racha de resultados, aunque la tabla todavía lo respalda. Viene de caer 1-2 como visitante ante Celta y antes había perdido en Mendizorroza frente al Atlético de Madrid por el mismo marcador. De todas formas, con 11 puntos en nueve fechas, se mantiene en el séptimo lugar, una posición que lo ilusiona con pelear por los puestos de clasificación continental.

El Málaga llega golpeado y último en la tabla con apenas 4 puntos en nueve partidos. La última fecha dejó una imagen dura: cayó 2-5 de local ante la Real Sociedad, tras un empate 1-1 con Espanyol y una derrota 0-1 como visitante frente a Getafe. La diferencia de puntos con el resto ya empieza a pesar y necesita sumar de manera urgente para no quedar demasiado lejos de la pelea por la permanencia.

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El historial entre Alavés y Málaga

El historial entre ambos es parejo pese a que el Málaga saca una leve ventaja: de los 20 enfrentamientos ganó 9, el Alavés se quedó con 8 y hubo 3 empates. En las redes de gol también hay equilibrio, con 18 tantos convertidos por cada lado a lo largo de los años.

El antecedente más reciente, de 2023, terminó 2-1 a favor del Alavés, que buscará repetir esa imagen en Mendizorroza.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/05/2023 Alavés vs. Málaga 2-1 Segunda División 18/12/2022 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 06/05/2018 Málaga vs. Alavés 0-3 Primera División 21/12/2017 Alavés vs. Málaga 1-0 Primera División 11/03/2017 Málaga vs. Alavés 1-2 Primera División 16/10/2016 Alavés vs. Málaga 1-1 Primera División 02/02/2008 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 02/09/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/02/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/09/2006 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 09:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 14:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

En síntesis