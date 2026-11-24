Erick Noriega fue muy elogiado por los hinchas de Gremio por su partido en el triunfo ante Santos. El 'Tricolor' salió de zona de descenso, por el momento.

Erick Noriega cumplió con una gran actuación en el vital triunfo de Gremio por 2-0 como visitante de Santos. El jugador peruano fue importante a nivel defensivo, ganándose los elogios de los hinchas del ‘Tricolor’, sobre todo por su marca contra figuras descollantes como Neymar Júnior, Philippe Coutinho o Gabigol.

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Gremio estaba obligado a ganarle a Santos para salir de la zona de descenso y poder tomar cierto aire de cara a las últimas fechas. Le hizo un partidazo a un equipo con más jerarquía individual y, para ello, fue clave el buen trabajo en la volante que tuvo Erick Noriega.

De acuerdo al portal especializado Sofascore, el ‘Samurái’ no fue de los más destacados del ‘Tricolor’. Tuvo una valoración general de 6.7 puntos debido a que sus mejores estadísticas fueron en la parte defensiva, mientras que quedó a deber en el aspecto del juego con balón.

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Según los datos de este portal de estadísticas, Noriega tuvo seis (6) contribuciones defensivas, siete (7) recuperaciones, cuatro (4) despejes y un (1) tiro bloqueado. Sin dudas, sus acciones ayudaron a que el conjunto de Porto Alegre quede con la valla invicta, más allá de que la gran figura del encuentro fue Weverton (9.9 de valoración para Sofascore).

Los elogios de Erick Noriega por su actuación ante Santos

Erick Noriega fue uno de los nombres más mencionados en todo Brasil por su buen trabajo ante Santos. Hubo decenas de elogios para el futbolista de la Selección Peruana, incluso destacando su marca contra figuras como Neymar Júnior, Philippe Coutinho y Gabigol, todos con pasado en Europa.

“Noriega le pegó a Neymar, Coutinho, Gabigol y se los metió en el bolsillo“, “Erick Noriega guardó a Neymar, Coutinho, Gabigol y compañía en el bolsillo, ¡qué jugador tan interesantísimo!“, “qué partidazo de Noriega“, “Gremio, o mejor dicho Noriega, no dejó que Neymar juegue“, fueron algunos de los tantos comentarios en favor del peruano.

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Sin lugar a dudas, el hincha de Gremio está encantando con el trabajo del defensor-volante, quien ha recuperado el buen nivel gracias a la confianza que le ha dado el entrenador Renato Gaúcho. Si bien lo había cuestionado tiempo atrás, ahora, se convierte en una pieza fundamental en el eje del campo.

Erick Noriega no podrá jugar ante Corinthians

Sin embargo, el director técnico enfrenta un problema grave con Noriega. Debido a su amonestación ante Santos, llegó al límite y deberá cumplir una fecha de suspensión. Esto llega en un mal momento, ya que el próximo partido de Gremio es vital para la permanencia en el Brasileirao.

El ‘Tricolor’ se verá las caras el próximo domingo 29 de noviembre ante Corinthians, equipo que está en zona de descenso. La diferencia entre ambos equipos en la tabla de posiciones del Brasileirao es de solamente un punto.

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