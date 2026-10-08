Alineaciones de Málaga y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Málaga vs. Espanyol este viernes 9 de octubre desde las 14:00 hora de Perú por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Bajas y ausentes de Málaga y Espanyol

Málaga:

Jens Cajuste (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Moussa Diarra (lesión muscular)

Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)

Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Espanyol:

Kike (lesión isquiotibial)

Jofre Carreras (lesión en la ingle)

Cómo llegan Málaga y Espanyol

Málaga viene de caer 0-1 ante Getafe y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Espanyol viene de caer 1-3 ante Elche y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Málaga y Espanyol

Málaga (4-4-2): Alfonso Herrero, Ángel Recio, Rafael Rafita, Carlos Puga, Fernando Calero, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, David Larrubia, Pablo Martínez, Dani Lorenzo, Chupete. DT: Juan Francisco Funes.

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Espanyol (4-2-3-1): Marko Dmitrović, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Clemens Riedel, Omar El Hilali, Javier Hernandez, Edu Expósito, Gabriel Moscardo, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza, Marcos Fernández. DT: Manolo González.

Suplentes de Málaga: Eneko Jauregi Escobar, Rafa Rodríguez, José Salinas, Juan Berrocal, Einar Galilea, Álex Pastor, Ramón Enríquez, Carlos López, Juan Cruz, Adrián Niño, Izan Merino, Andrés Céspedes, Juani Juani, Adam Aznou.

Suplentes de Espanyol: Alex Calatrava, Urko González de Zárate, Roger Hinojo, Unai Núñez, Jose Angel Lopez, Ángel Fortuño, Pol Lozano, Pere Milla, Vanja Drkušić, Tyrhys Dolan, Rafel Bauzà, Llorenç Serred, Andoni Gorosabel, Javi Puado.

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La previa de Málaga y Espanyol: todo lo que hay que saber